vocss

Андрей vocss

 
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
6 лет профессионально продвигаю сайты

Более 30 отзывов тут: www.fl.ru

►►►Опыт работы в SEO более 6 лет◄◄◄

►Только белые методы◄

►Работаю по алгоритмам 2019 года◄

►Упор на внутреннюю оптимизацию, скорость загрузки, usabiliti◄◄◄◄

►Только вечная ссылочная масса разного характера, Сrowd Marketing◄

►Отчеты всех видов◄

►Постоянная связь с заказчиком◄

►►►Пишите:◄◄◄

►►Skype: vocss23

►►WhatsApp: +79162674450

►►Telegram: +79162674450 

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