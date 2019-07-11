3D designer

High and low poly modelling, patch-modelling, NURBS, subdivision, органическое моделирование, моделирование техники, моделирование архитектуры по скетчам и чертежам, создание ландшафтов, сцен, локаций для игр, UV-mapping, композиция, анимация, синхронизированная со звуком, анимация камеры, анимация с помощью частиц, имитация физики, настройка освещения, материалов, визуализация, 2D дизайн - логотипы, разработка стиля, векторная графика, коллаж, репортажная фотосъёмка, фоторетуширование, рисование текстур, монтаж, режиссура, драматургия, организация и ведение проекта