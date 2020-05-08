3d-visualization
Здравствуйте!!! Меня зовут Владимир, я помогу вам сделать то, что вы себе представляли в уме! 3d визуализация интерьеров, экстерьеров, мебели и много другого.
Почему вы должны выбрать меня...?
1) Перед выполнением задания я проконсультирую вас и укажу на ньюансы проекта!
2) Редактирование заказчиком проекта на любом этапе разработки!
3) Индивидуальный подход к каждому клиенту!
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Портфолио
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