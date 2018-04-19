Качественные тексты на любой вкус, от рецептов борща до новостей в мире киберспорта.
Уважаемый заказчик!
Со своей стороны гарантирую грамотное и точное выполнение Вашего ТЗ точно в срок.Пунктуальность и обязательность-мое второе имя. Все мои тексты обладают высокой уникальностью, легко читаются и содержат максимум полезной информации.
Готов к работе на постоянной основе.
От Вас жду ТЗ и ответы на вопросы, если они у меня будут.
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
7 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!