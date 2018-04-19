vonPeschkoff

Кирилл Пешков vonPeschkoff

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественные тексты на любой вкус, от рецептов борща до новостей в мире киберспорта.

Уважаемый заказчик!

Со своей стороны гарантирую грамотное и точное выполнение Вашего ТЗ точно в срок.Пунктуальность и обязательность-мое второе имя. Все мои тексты обладают высокой уникальностью, легко читаются и содержат максимум полезной информации.

Готов к работе на постоянной основе.

От Вас жду ТЗ и ответы на вопросы, если они у меня будут.

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Отзывы заказчиков

natka_1988
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Требуются авторы на бизнес - тематику!
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