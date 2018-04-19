Качественные тексты на любой вкус, от рецептов борща до новостей в мире киберспорта.

Уважаемый заказчик!

Со своей стороны гарантирую грамотное и точное выполнение Вашего ТЗ точно в срок.Пунктуальность и обязательность-мое второе имя. Все мои тексты обладают высокой уникальностью, легко читаются и содержат максимум полезной информации.

Готов к работе на постоянной основе.

От Вас жду ТЗ и ответы на вопросы, если они у меня будут.