Дизайнер с профильным образованием и опытом работы

Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Работаю в сфере дизайна 10 лет. Имеется большое портфолио(ссылка на просмотр портфолио)Я не пропадаю и сдаю все работы точно в срок. Имею профильное образование. Владею всеми необходимыми

растровыми, векторными и и 3dпрограммами, а также рисованием от руки. Работаю быстро и до результата, который устроит Вас целиком и полностью.