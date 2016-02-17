Дизайнер с профильным образованием и опытом работы
Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Работаю в сфере дизайна 10 лет. Имеется большое портфолио(ссылка на просмотр портфолио)Я не пропадаю и сдаю все работы точно в срок. Имею профильное образование. Владею всеми необходимыми
растровыми, векторными и и 3dпрограммами, а также рисованием от руки. Работаю быстро и до результата, который устроит Вас целиком и полностью.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн и верстка сайтов197 просмотров
- Иконки199 просмотров
- Верстка полиграфии227 просмотров
- Наружная реклама200 просмотров
- Иллюстрации/рисунки127 просмотров
- Работы (дизайн продукции)139 просмотров
- Разработка фирменных стилей179 просмотров
- Обработка фото, ретушь старых фотографий182 просмотра
- Выполненные мной логотипы204 просмотра