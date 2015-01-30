Ищу удаленную работу
Ищу удаленную работу (возможны частичные выезды) как техник - чертежник.
Имею неплохой опыт работы как помощник ГАПа и ГИПа.
Студентка. Профиль: Архитектура.
Владею:
- AutoCAD 2014-2015
- Revit 2015 (визуализация)
- ArchiCAD ( но не преимущественно)
- Photoshop СS6
- пакет Microsoft Office
Что я могу:
- выполнять чертежные работы ( переводить чертежи и эскизы в электронный вид)
- переводить чертежи в различные форматы
- редактировать (поиск ошибок, разбивка по слоям, это касается и документов в Word)
Полное резюме с опытом работы + портфолио могу выслать вам на почту.
З/П по договоренности, но с вариантом предоплаты (по возможности)
Действие аккаунта приостановлено!
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $200от 10 дней
нет рейтинга