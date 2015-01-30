Ищу удаленную работу

Ищу удаленную работу (возможны частичные выезды) как техник - чертежник.

Имею неплохой опыт работы как помощник ГАПа и ГИПа.

Студентка. Профиль: Архитектура.

Владею:

- AutoCAD 2014-2015

- Revit 2015 (визуализация)

- ArchiCAD ( но не преимущественно)

- Photoshop СS6

- пакет Microsoft Office

Что я могу:

- выполнять чертежные работы ( переводить чертежи и эскизы в электронный вид)

- переводить чертежи в различные форматы

- редактировать (поиск ошибок, разбивка по слоям, это касается и документов в Word)

Полное резюме с опытом работы + портфолио могу выслать вам на почту.

З/П по договоренности, но с вариантом предоплаты (по возможности)