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Композитор, аранжировщик. Опыт работы с музыкой c 2007 года, на этапах становления прошел почти через все жанры музыки. В этом списке хипхоп, техно, транс, хаус, драмнбэйс, дабстеп, хардбас, рок'н'ролл, рок, метал и моё любимое направление оркестровая "эпика". Последнее место работы - концертный директор и главный звукорежиссер в симфоническом оркестре "Золотой Век"г. Москва.
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Портфолио
- Against The Moon Trailer207 просмотров
- Игра Door Simulator(музыка)258 просмотров
- Первый альбом "Сознание 0"313 просмотров
- Impera World335 просмотров
- Denis Tarasov - Lutanist From Ramen291 просмотр
- Композитор343 просмотра
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