vosarat

Денис Тарасов vosarat

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
1

Композитор, аранжировщик. Опыт работы с музыкой c 2007 года, на этапах становления прошел почти через все жанры музыки. В этом списке хипхоп, техно, транс, хаус, драмнбэйс, дабстеп, хардбас, рок'н'ролл, рок, метал и моё любимое направление оркестровая "эпика". Последнее место работы - концертный директор и главный звукорежиссер в симфоническом оркестре "Золотой Век"г. Москва. 

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга