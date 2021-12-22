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Композитор, аранжировщик. Опыт работы с музыкой c 2007 года, на этапах становления прошел почти через все жанры музыки. В этом списке хипхоп, техно, транс, хаус, драмнбэйс, дабстеп, хардбас, рок'н'ролл, рок, метал и моё любимое направление оркестровая "эпика". Последнее место работы - концертный директор и главный звукорежиссер в симфоническом оркестре "Золотой Век"г. Москва.