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Виталий vpcontext

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Настраиваю и веду контекстную рекламу. Консультирую по вопросам маркетинга

О себе:

Практикую интернет-маркетинг. К своим компетенциям отношу:

1. Разработка УТП;

2. Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ;

3. Идейная разработка Продуктовой Матрицы (ПМ) по технологии воронки продаж: Лид-магнит (LM) - Трипвайер (TW) - Основной продукт (CP) - Максимизатор прибыли (PM) - Тропинка возврата (RT);

4. Разработка позиционирования, миссии, истории бренда;

5. Консультирую по вопросам маркетинга.

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