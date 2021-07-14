Настраиваю и веду контекстную рекламу. Консультирую по вопросам маркетинга
О себе:
Практикую интернет-маркетинг. К своим компетенциям отношу:
1. Разработка УТП;
2. Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ;
3. Идейная разработка Продуктовой Матрицы (ПМ) по технологии воронки продаж: Лид-магнит (LM) - Трипвайер (TW) - Основной продукт (CP) - Максимизатор прибыли (PM) - Тропинка возврата (RT);
4. Разработка позиционирования, миссии, истории бренда;
5. Консультирую по вопросам маркетинга.
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