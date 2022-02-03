Создам Landing page
Здравствуйте! Меня зовут Вероника. Я - начинающий веб-дизайнер на Тильде и Фигме.
- Разработка дизайна сайта с учетом UX/UI и трендов дизайна.
- Аналитический подход к проектированию интерфейса для решения ваших бизнес-задач и удобство использования сайта
- Дизайн рисую в Figma.
- Подготовлю к передаче в разработку верстальщику или соберу на Tilda Zero blok
Портфолио:
- https://www.behance.net/vrnkbero
- inst: vrnkbero.design
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Концепт лендинга для кондитерской42 просмотра
- Лендинг "Курс Web-Designer" для Логомашины43 просмотра
- Лендинг "Курсы английского" для Яндекс Практикум45 просмотров
- Walking Wide - travelling studio53 просмотра
- Обложка для лендинга, созданная на курсе.52 просмотра
- Индивидуальное приглашение на день рождения51 просмотр
- Сайт-приглашение на свадьбу.252 просмотра
- Сайт-приглашение на свадьбу.150 просмотров
- Lensy brows34 просмотра
- Кухонная фея. Сайт, созданный на курсе.39 просмотров