vrnkbero

Вероника vrnkbero

 
23 годаРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создам Landing page

Здравствуйте! Меня зовут Вероника. Я - начинающий веб-дизайнер на Тильде и Фигме.

  • Разработка дизайна сайта с учетом UX/UI и трендов дизайна.
  • Аналитический подход к проектированию интерфейса для решения ваших бизнес-задач и удобство использования сайта
  • Дизайн рисую в Figma.
  • Подготовлю к передаче в разработку верстальщику или соберу на Tilda Zero blok

    Портфолио:

  • https://www.behance.net/vrnkbero
  • inst: vrnkbero.design

Дизайн сайтаFigmaTilda
Портфолио