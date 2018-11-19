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Владимир Соколов
vs_ayguo
vs_ayguo
64 года
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
аудиомонтаж, реставрация оцифрованного звука, видео, оцифрованных кинопленок
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
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Анна
TerraZet
40 лет
Россия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
153 отзыва
$1
10 баллов
5 лет назад
Конвертировать .mp4 в .dvd
Большое спасибо за работу! Все сделано очень хорошо!
!!!!!
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Отзывы заказчиков
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