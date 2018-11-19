vs_ayguo

Владимир Соколов vs_ayguo

 
64 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
аудиомонтаж, реставрация оцифрованного звука, видео, оцифрованных кинопленок
Отзывы заказчиков
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Конвертировать .mp4 в .dvd
Большое спасибо за работу! Все сделано очень хорошо!
!!!!!
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