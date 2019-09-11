Интерактивная визуализация и 3D моделирование

Приветствую! Студия "Visibley" создаёт уникальный рекламный 3D продукт: визуализацию, моделирование, интерактивную визуализацию и презентацию товара.

Мы можем сделать статичную визуализацию. Она помогает клиенту увидеть свой будущий заказ даже если он находится на стадии проектирования.

Виртуальная презентация товара имеет широкий спектр возможностей. Она позволяет на разных частях модели выбирать и менять материалы и текстуры. К тому же модель можно повернуть и выбрать ракурс, открыть двери, взаимодействуя с элементами (включить свет, сменить мебель и т.д.).

Возможности интерактивной визуализации и 3D моделирования практически неограниченные и могут применяться во многих сферах, а мы готовы воплотить Ваши самые интересные задумки. Так же мы создаём на основе 3D материала видеоролик.

Надеемся на дальнейший диалог и обратную связь.

Контакты:

тел: +79183455441 (WhatsApp\Viber)

Skype: redfoxgreen

почта: [email protected]

ВКонтакте: vk.com/visibley

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