Здравствуйте!

Предлагаю Вам выполнение различных видов работ:

◇ Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных;

◇ Редактирование и корректировка текстов;

◇ Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD;

◇ Транскрибация - видео, - аудио файлов;

Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к монотонной работе.

Ответственность и соблюдение сроков гарантирую.

Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.