Здравствуйте!
Предлагаю Вам выполнение различных видов работ:
◇ Поиск различной информации в Интернете, составление баз данных;
◇ Редактирование и корректировка текстов;
◇ Набор текстов, перевод из PDF и других графических форматов в WORD;
◇ Транскрибация - видео, - аудио файлов;
Личные качества: внимательность, быстрая обучаемость, спокойное отношение к монотонной работе.
Ответственность и соблюдение сроков гарантирую.
Заинтересована в долгосрочных проектах и постоянном сотрудничестве.
Действие аккаунта приостановлено!