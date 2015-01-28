vvsidorivich

Magento

Люблю сложные проекты, можете вообще отдать мне проект с нуля и я сделаю его целиком. В отличие от большинства программистов, люблю беседовать голосом, а не с чатом (но можно и чат, тоже не плохо).

Имею опыт в менеджменте и руководстве, знаю Magento, Drupal, WP, ﻿Codeigniter, Zend, Kohana.

Но все же предпочитаю Magento, так как электронная коммерция это "мое". в Роccии этот рынок еще пока мало развит, так что интересуют только зарубежные проекты со ставкой от $30/h

Опыт работы с Magento около 5 лет, портфолио дать не мог, я сапожник без сапог :) но могу рассказать о текущем проекте, думаю вы будете в восторге (bloomnation dot com)