Ищу работу php программиста

Ищу работу php программиста. Хочу предложить свою кандидатуру Вам в качестве php программиста, возможно программиста для пк(Делпи 7, язык программирования для меня не имеет значения, любой, трудности могут быть с ява).

Знание MySql, html, css, яваскрипт, клиентской частью если и буду заниматься, то с небольшой охотой. Занимаюсь

программированием с 23 лет, сейчас мне 34, последние 3 года занимаюсь веб программированием. Есть 3-х летний опыт ведения большого проекта, от а и до я. Написание кода любого уровня сложности (в том числе логики). Мною был написан лучший в мире ИИ для глобальной стратегии. Контакты:

[email protected]

89539124475 (Томск)