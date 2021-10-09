wadim1983

Вадим Веселов wadim1983

 
40 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ищу работу php программиста

Ищу работу php программиста.  Хочу предложить свою кандидатуру Вам в качестве php программиста, возможно программиста для пк(Делпи 7, язык программирования для меня не имеет значения, любой, трудности могут быть с ява). 

Знание MySql, html, css, яваскрипт, клиентской частью если и буду заниматься, то с небольшой охотой. Занимаюсь 

программированием с 23 лет, сейчас мне 34, последние 3 года занимаюсь веб программированием. Есть 3-х летний опыт ведения большого проекта, от а и до я. Написание кода любого уровня сложности (в том числе логики).  Мною был написан лучший в мире ИИ для глобальной стратегии. Контакты:

[email protected]

89539124475 (Томск)

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS