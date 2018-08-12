web_team_rp

www.atomweb.xyz

Наши услуги: Создание макета для вашего будущего сайта

Создание макета для вашего будущего сайта Оптимизация под телефоны

Создание веб-сайтов с нуля

Коротко о составе команды:

Нодар Пилипишак - верстальщик.

Руслан Коссак - проект менеджер.

Что мы делаем в начале создания проекта?

Для выполнения вашего проекта нам нужно во-первых выбор нас исполнителями, во вторых - макет. Желательно, если это будет PSD-файл со слоями. ТЗ - тоже подходит. Также было бы хорошо, если вы будете на связи в рабочее время для того, чтобы обсуждать некоторые нюансы по разработке проекта.

Что вы получите по окончанию работы?

После выполнения проекта вы увидите ваш сайт на нашем тестовом сервере. После полной оплаты он появится на вашем.

После окончания работы, как обычно, идут правки. Правки вносятся сразу или по мере выявления ошибок после завершения проекта бесплатно. Доработки в отличии от правок оплачиваются отдельно.

Если у вас появились вопросы - задавайте. Желательно через личные сообщения.