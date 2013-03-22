Срочно требуется написать скрипт оплаты (Soap Qiwi). Желательно сжатые сроки и примеры работ.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Наша команда:
Web-программист: закончил ТКУИК, специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.
Дизайнер: 4-курс СПБГУ, специальность: Дизайнер
Копирайтер: 5-курс СПБГУ им. Герцена, специальность: Маркетинг
Seo-оптимизатор: закончил СПБГУ ИТМО, специальность: Информационные системы
Верстальщик: закончил ТКУИК, специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.
Срочно требуется написать скрипт оплаты (Soap Qiwi). Желательно сжатые сроки и примеры работ.