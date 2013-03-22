webbloom

Алексей webbloom

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Webbloom - создание и продвижение сайтов

Наша команда:

Web-программист: закончил ТКУИК, специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.

Дизайнер: 4-курс СПБГУ, специальность: Дизайнер

Копирайтер: 5-курс СПБГУ им. Герцена, специальность: Маркетинг

Seo-оптимизатор: закончил СПБГУ ИТМО, специальность: Информационные системы

Верстальщик: закончил ТКУИК, специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.