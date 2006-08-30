КОМПАНИЯ WebdoG

Компания «Webdog» основана в 2001 году группой специалистов в области информационных и бизнес-технологий. Основное направление детельности – создание и поддержка сайтов: малых, крупных и средних компаний.

Сегодня деятельность «Webdog» ведется в нескольких направлениях:

Создание и поддержка сайтов.

Исследование бизнес-процессов интернета, предпочтений пользователей,

эффективных методов рекламы и продвижения в сети.

Создание отраслевых порталов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

* Интернет- сайты

* Фирменный стиль

* CD презентации

* Аналитика

* Комплекс услуг

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___ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ РАБОТЕ С НАМИ:

Долгосрочное сотрудничество и поддержку клиента:

- создание реально действующего продукта, приносящего клиенту конкретную экономическую выгоду и улучшающую продвижение бренда клиента в Интернете,

- комплекс услуг: предпроектный анализ, разработка сайта, внедрение сайта в бизнес клиента, поисковая оптимизация.

Комплексный подход к дизайну:

- авторский дизайн федерального уровня,

- анализ влияния дизайна и каждого компонента структуры сайта на потенциальную интернет аудиторию,

- прогноз поведенческих реакций пользователей,

- юзабилити тестирование.

В результате вы получаете положительный отклик на созданный дизайн и структуру сайта у целевой аудитории. Что приводит к быстрому формированию узнаваемости сайта и росту посещаемости за максимально короткий период.

Уникальная система управления сайтом inDog CMS:

- простой и понятный интерфейс, аналогичный MS Word,

- высокая степень защиты от взломов,

- не требует установки дополнительного ПО.

Основная наша задача — найти оптимальное решение для вашего бизнеса, исходя из ваших возможностей.

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______________________Манифест миссии Webdog.su___________________________

- Утвердить Webdog.su как ведущего поставщика лучших услуг, сохраняя в процессе роста приверженность нашим бескомпромиссным принципам. Следующие пять руководящих принципов помогут нам оценивать верность наших решений:

- Предоставлять отличную рабочую атмосферу и относиться друг к другу с уважением и достоинством.

- Иметь высочайшее качество продуктов. Применять самые жесткие стандарты качества к нашим услугам.

- Работать так, чтобы вызывать чувство восторженного удовлетворения у клиентов.

- Оказывать положительное воздействие на общество и окружающую среду.

- Признавать, что прибыльность – необходимое условие нашего будущего успеха. Иметь ценность, соответствующую деньгам.

- Привносить нотку веселья и разгула.

Сегодня Webdog.su ведет себя и свои дела в соответствии со следующими ценностями:

неизменная целостность — мы все одна команда и зависим друг от друга,

обезоруживающая честность — главный шаг на пути к взаимопониманию,

компетентность в любом аспекте бизнеса — знание процесса.

Комарь Евгений Владимирович

Директор Webdog.su