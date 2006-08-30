КОМПАНИЯ WebdoG
Компания «Webdog» основана в 2001 году группой специалистов в области информационных и бизнес-технологий. Основное направление детельности – создание и поддержка сайтов: малых, крупных и средних компаний.
Сегодня деятельность «Webdog» ведется в нескольких направлениях:
Создание и поддержка сайтов.
Исследование бизнес-процессов интернета, предпочтений пользователей,
эффективных методов рекламы и продвижения в сети.
Создание отраслевых порталов.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
* Интернет- сайты
* Фирменный стиль
* CD презентации
* Аналитика
* Комплекс услуг
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___ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ РАБОТЕ С НАМИ:
Долгосрочное сотрудничество и поддержку клиента:
- создание реально действующего продукта, приносящего клиенту конкретную экономическую выгоду и улучшающую продвижение бренда клиента в Интернете,
- комплекс услуг: предпроектный анализ, разработка сайта, внедрение сайта в бизнес клиента, поисковая оптимизация.
Комплексный подход к дизайну:
- авторский дизайн федерального уровня,
- анализ влияния дизайна и каждого компонента структуры сайта на потенциальную интернет аудиторию,
- прогноз поведенческих реакций пользователей,
- юзабилити тестирование.
В результате вы получаете положительный отклик на созданный дизайн и структуру сайта у целевой аудитории. Что приводит к быстрому формированию узнаваемости сайта и росту посещаемости за максимально короткий период.
Уникальная система управления сайтом inDog CMS:
- простой и понятный интерфейс, аналогичный MS Word,
- высокая степень защиты от взломов,
- не требует установки дополнительного ПО.
Основная наша задача — найти оптимальное решение для вашего бизнеса, исходя из ваших возможностей.
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______________________Манифест миссии Webdog.su___________________________
- Утвердить Webdog.su как ведущего поставщика лучших услуг, сохраняя в процессе роста приверженность нашим бескомпромиссным принципам. Следующие пять руководящих принципов помогут нам оценивать верность наших решений:
- Предоставлять отличную рабочую атмосферу и относиться друг к другу с уважением и достоинством.
- Иметь высочайшее качество продуктов. Применять самые жесткие стандарты качества к нашим услугам.
- Работать так, чтобы вызывать чувство восторженного удовлетворения у клиентов.
- Оказывать положительное воздействие на общество и окружающую среду.
- Признавать, что прибыльность – необходимое условие нашего будущего успеха. Иметь ценность, соответствующую деньгам.
- Привносить нотку веселья и разгула.
Сегодня Webdog.su ведет себя и свои дела в соответствии со следующими ценностями:
неизменная целостность — мы все одна команда и зависим друг от друга,
обезоруживающая честность — главный шаг на пути к взаимопониманию,
компетентность в любом аспекте бизнеса — знание процесса.
Комарь Евгений Владимирович
Директор Webdog.su