webmaestros

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Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Работаю в Digital среде с 2015г. С начала работы занимался разработкой сайтов под ключ.

На данный момент я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в соц сетях и привлечением с помощью неё клиентов для любого проекта.

Что конкретно я могу сделать для Вашего проекта:

1. Вместе с вами определим цель для вашей рекламы (промо/заявки и вступления/повышение продаж) и проанализирую Ваше сообщество/сайт перед запуском рекламы.

2. Проанализирую Вашу целевую аудиторию, проработаю её боли/потребности и составлю УТП

3. Составлю несколько вариантов гипотез,составлю стратегии для продвижения (по группам,широким/узким интересам и т.д),соберу базы аудитории с помощью парсера которые мы протестируем.

4. Составлю промопосты и тизеры опираясь на пункты 2 и 3.

5. Протестирую и выявлю наиболее выгодные гипотезы с лучшими результатами, проведу сплит тестирование для выявления объявлений-лидеров. Скорректирую ставки для наиболее выгодной цены привлечения.

Итог: Вы получите готовую кампанию,которую сможете вести сами и привлекать клиентов самостоятельно. Либо обратиться ко мне для дальнейшего ведения проекта.

Если Вам интересно моё предложение или у вас есть вопросы - обращайтесь, обсудим все детали работы.