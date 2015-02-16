webmasterssup

Иванов webmasterssup

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Проконсультируем, напишем, нарисуем, раскрутим!

Мы - небольшая команда специалистов: два человека, а больше и не нужно :) - Вы получаете связь с нами в любое время суток - главный плюс при работе с нами.

Профессиональная разработка продающих интернет-магазинов, лэндингов, рисуем, пишем и раскручиваем. 

Опыт работы более 4 лет, высшее профильное образование МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Работая с нами, Вы получаете действительно качественный сайт или другие услуги по разумным ценам.

Благодаря богатому опыту разработки, сможем подобрать оптимальное решение под Ваши желания и Ваш бюджет, чтобы все остались довольны ;)

Полностью посвящаем себя работе на фрилансе, поэтому проекты выполняем в приятные сроки и всегда на связи (24/7)

Подход к каждому клиенту и каждому проекту максимально индивидуальный! Сразу после подачи заявки звонок на сотовый / в skype и обсуждение всех деталей, круглосуточная онлайн поддержка. Внимательное отношение к деталям и тщательная проработка всех элементов.

Не гонимся за количеством, а работаем над уровнем качества, чтобы порадовать Вас! 

Предоставим железные гарантии исполнения своих обязательств точно в срок. 

Приятным дополнением будет возможность оплаты почти любым способом - наличные в Москве / Санкт-Петербурге, webmoney, qiwi, yandex, paypal, skrill и даже bitcoin!

Звоните прямо сейчас на skype / телефон! :) 

Онлайн поддержка (круглосуточно) есть ещё и vk - кому удобно  - vk.com/id12949734