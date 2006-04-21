Портфолио: http://www.webservatoria.net/portfolio/

Наши услуги:

представительства компании в сети + "домашние страницы"

Разработка индивидуального стиля и дизайна, создание и настройка программного обеспечения веб-сайта (на основе CMS Compositor [http://www.webservatoria.net/compositor/]), поиск и регистрация оптимального хостинга, раскрутка, продвижение и техническая поддержка созданного нами продукта.

информационные порталы

Создание серверов новостей, интернет-издательств, электронных журналов и газет, форумов и блоговых (дневниковых) систем, представительств общественных организаций и политических партий, интернет-каталогов, досок объявлений и различного рода информационных служб неограниченной сложности.

решения электронной коммерции

Реализация программного обеспечения для обработки финансовых транзацкций и решений по проектированию интернет-магазинов, платежных и банковских систем, закрытых внутри- и межкорпоративных систем документооборота, онлайновых систем анализа и обработки данных, защищенных сетевых марштутов, веб-служб, интеграция с Яндекс.Деньги, Яндекс.XML и WebMoney, а также с Windows-приложениями, J2EE-сервлетами и CGI-интерфейсами. ПО основано на открытых стандартах обмена данными XML и SOAP.

+разработка приложений на .NET, COM/COM+, Delphi, Visual Basic, VBA, J2EE, SQL Server

+написание и перевод технической документации

+подбор и регистрация доменов, поиск хостинга

Поиск оптимального имени для создаваемого сайта, а также дальнейшая работа по его регистрации, оформлению всех необходимых документов, настройке обслуживающих DNS-серверов, создание всех необходимых поддоменов, редиректов и псеводонимов (алиасов), поиск оптимального хостинга, настройка и техподдержка.