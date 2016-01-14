Ответственый. Работаю быстро, недорого, качественно

Гибкая система оплаты (зависит от проекта).

- безопасная сделка

- поэтапная оплата (предоплата 20-30% .Создаю готовый сайт или проект на

своём поддомене, Вы принимаете, оплачиваете 50% и после переноса к Вам

на домен оплачиваете оставшиеся 20-30%.)

Интернет магазины от 15000 руб с шаблонным дизайном

и от 20000 с индивидуальноым дизайном

Вёрстка лендингов от 3000 руб.

Сайты для компаний от 6000 руб.

Flesh-банеры от 3000 руб.

Калькуляторы от 2000руб.

- разработка качественных сайтов под ключ любого типа

- работы связанные с SEO оптимизацией сайта под поисковики

- создание скриптов на языках программирования js и query

- обслуживание, доработка и изменение Ваших сайтов.

Возможен безналичный расчёт. Имеется ООО.