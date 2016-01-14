Ответственый. Работаю быстро, недорого, качественно
Гибкая система оплаты (зависит от проекта).
- безопасная сделка
- поэтапная оплата (предоплата 20-30% .Создаю готовый сайт или проект на
своём поддомене, Вы принимаете, оплачиваете 50% и после переноса к Вам
на домен оплачиваете оставшиеся 20-30%.)
Интернет магазины от 15000 руб с шаблонным дизайном
и от 20000 с индивидуальноым дизайном
Вёрстка лендингов от 3000 руб.
Сайты для компаний от 6000 руб.
Flesh-банеры от 3000 руб.
Калькуляторы от 2000руб.
- разработка качественных сайтов под ключ любого типа
- работы связанные с SEO оптимизацией сайта под поисковики
- создание скриптов на языках программирования js и query
- обслуживание, доработка и изменение Ваших сайтов.
Возможен безналичный расчёт. Имеется ООО.
Действие аккаунта приостановлено!