Я против войны в Украине!
Портфолио
- Проектирование UI/UX проекта Heroics18 просмотров
- Sipix Lab139 просмотров
- Table Girl / UI / UX216 просмотров
- Концепт интерфейса игрового приложения / UI / UX294 просмотра
- Галерея Глазунова / интерфейс363 просмотра
- The concept for the game226 просмотров
- OSA Poker-интерфейс267 просмотров
- Https://vk.com/PokerQuest_Game?mid=5112516243 просмотра
- Заставка_иконки184 просмотра
- Игра Соседи258 просмотров
- Концепт интерфейса раздела "Акция"167 просмотров
- Концепт Арт120 просмотров