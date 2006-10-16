В настоящий момент я ищу работу PHP/MySQL программиста и

верстальщика. На ближайшее время заинтересован в удаленной(возможно

на полный день) работе, в будущем возможна работа в офисе со

свободным графиком.

Опыт в программировании - 4 года. C/C++, сейчас PHP

Работа с базами данных - MySQL, в PHP навык работы с классом Adodb

Есть опыт объектно-ориентированного программирования и разработки

собственных классов, работа в команде.

Возможна полная разработка сайтов на основе собственной CMS и написание для

нее дополнительных модулей любой сложности.

Операционные системы: linux, windows, unix.

Программирование: C/C++, PHP - работа с расширениями PHP

Верстка: руками, в блокноте. Верстка любой сложности из PSD макета.

Работа с сервером Apache. Знание mod_rewrite("ЧПУ")

Опыт создания интернет-магазинов и порталов. Модификация кода.

Написание проектов под мобильные платформы(wap)

Пишите, если Вас заинтересовало мое предложение. Есть портфолио.

ICQ: 293102405