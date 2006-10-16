В настоящий момент я ищу работу PHP/MySQL программиста и
верстальщика. На ближайшее время заинтересован в удаленной(возможно
на полный день) работе, в будущем возможна работа в офисе со
свободным графиком.
Опыт в программировании - 4 года. C/C++, сейчас PHP
Работа с базами данных - MySQL, в PHP навык работы с классом Adodb
Есть опыт объектно-ориентированного программирования и разработки
собственных классов, работа в команде.
Возможна полная разработка сайтов на основе собственной CMS и написание для
нее дополнительных модулей любой сложности.
Операционные системы: linux, windows, unix.
Программирование: C/C++, PHP - работа с расширениями PHP
Верстка: руками, в блокноте. Верстка любой сложности из PSD макета.
Работа с сервером Apache. Знание mod_rewrite("ЧПУ")
Опыт создания интернет-магазинов и порталов. Модификация кода.
Написание проектов под мобильные платформы(wap)
Пишите, если Вас заинтересовало мое предложение. Есть портфолио.
ICQ: 293102405