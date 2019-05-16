Копирайтинг и переводы текстов (укр, рус, англ)
Меня зовут Роман, занимаюсь копирайтингом и переводами текстов уже более 3х лет. Могу писать на совершенно разные темы. Выполняю работу строго в соответствии с дедлайнами и условиями заказчика.
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Все отлично