wellrespectedman

Роман wellrespectedman

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтинг и переводы текстов (укр, рус, англ)

Меня зовут Роман, занимаюсь копирайтингом и переводами текстов уже более 3х лет. Могу писать на совершенно разные темы. Выполняю работу строго в соответствии с дедлайнами и условиями заказчика. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ksenya_z
Ксения 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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все ок
Все отлично
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