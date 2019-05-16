Копирайтинг и переводы текстов (укр, рус, англ)

Меня зовут Роман, занимаюсь копирайтингом и переводами текстов уже более 3х лет. Могу писать на совершенно разные темы. Выполняю работу строго в соответствии с дедлайнами и условиями заказчика.