wertigo777

Раскрутка сайтов

SEO оптимизатор, любой ТОП в кротчайшие сроки!

• Детальное понимание в ранжировании сайта поисковыми системами Яндекс и Гугл, любой ТОП за ваши деньги;

• Уникальные личные разработки в продвижении сайтов;

• Индивидуальный подход к каждому проекту, выполнение плановых показателей и поставленных заказчиком целей на 90% (100% не даю, но стремлюсь именно к этому значению);

• Постоянное изучение и анализ поведения поискового робота при обращении к вашему сайту;

• Постоянное нахождение он-лайн, доступен для связи в любое время дня и ночи;

• Комплексное продвижение сайта – поисковое продвижение, продвижение в социальных сетях, настройка и ведение контекстной рекламы;

• Возможна работа по ДОГОВОРУ, через р/с, есть свое ИП;

Вы в надежных руках.