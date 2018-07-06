Копирайтер

Здравствуйте!

Вы и так увидите как меня зовут, потому приступим к делу)

Я работаю копирайтером в IT-компании. Опыта немного, таланта - пруд пруди.

Пишу SEO-тексты, статьи на разную тематику, стихи и т.д.

Сотрудничая со мной вы получите:

- Своевременное выполнение заказа

- 100% оригинальность текста по ContentWatch

- Качественное раскрытие темы

- Текст сдам раньше срока чтобы была возможность внести вовремя правки, если это потребуется.

- Приятного собеседника =)

Вы:

- Обращаетесь к копирайтеру потому что он знает как лучше. Помните об этом.

- Понимаете, что написание текстов - это работа, а за работу платят

- Можете ТОЧНО и В ПОЛНОЙ МЕРЕ озвучить свои требования

Цена - 30 грн/1000 знаков без пробелов

Контакты - эл. почта [email protected], 0966425531 - вайбер, телеграмм

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