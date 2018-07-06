Здравствуйте!
Вы и так увидите как меня зовут, потому приступим к делу)
Я работаю копирайтером в IT-компании. Опыта немного, таланта - пруд пруди.
Пишу SEO-тексты, статьи на разную тематику, стихи и т.д.
Сотрудничая со мной вы получите:
- Своевременное выполнение заказа
- 100% оригинальность текста по ContentWatch
- Качественное раскрытие темы
- Текст сдам раньше срока чтобы была возможность внести вовремя правки, если это потребуется.
- Приятного собеседника =)
Вы:
- Обращаетесь к копирайтеру потому что он знает как лучше. Помните об этом.
- Понимаете, что написание текстов - это работа, а за работу платят
- Можете ТОЧНО и В ПОЛНОЙ МЕРЕ озвучить свои требования
Цена - 30 грн/1000 знаков без пробелов
Контакты - эл. почта [email protected], 0966425531 - вайбер, телеграмм