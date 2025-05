A humble 3rd year MSU student;

Quite sociable with foreigners;

Enjoy speaking English;

Experienced in living and studying abroad (Canada and New Zealand primarily);

Play various musical instruments, write my own music (https://soundcloud.com/whiteincorp);

Experienced in making video clips/presentations, shooting film and taking pictures (have a DSLR camera at my disposal) (samples -http://whiteincorp.wordpress.com/);

Very friendly with PC and multimedia applications;

Live a healthy lifestyle, no bad habits, do sports;

Ready to apply all the talent the mother nature has given me to get the job done in time.

Студент МГУ, 3 курс;

Общителен с иностранцами;

Люблю английский язык и общение на нем;

Есть опыт долгого проживания и обучения зарубежом в англоговорящих странах (в основном Канада и Новая Зеландия);

Интересуюсь игрой на музыкальных инструментах, пишу музыку (https://soundcloud.com/whiteincorp);

Есть опыт в создании видеороликов/презентаций, съемки видео и фотографий (есть зеркальная камера) (примеры -http://whiteincorp.wordpress.com/);

Очень дружен с ПК и мультимедиа приложениями;

Есть актерский опыт для кино и театра;

Веду активный образ жизни, не имею вредных привычек, занимаюсь спортом;

Готов употребить весь талант, подаренный мне природой, чтобы выполнить поставленную задачу вовремя.