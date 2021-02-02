whitesheff

Если я берусь за дело, то выполняю его.

Заряжен собственной мечтой реализоваться в музыке и заниматься научной деятельностью. Обожаю крупные смысловые идеи, но и возьмусь за любую музыкальную и дикторскую работу, озвучивание, . Пою с 4 лет, врожденный слух и чувство ритма, и в прошлом году вместе с семьей исполнили мечту собственной студии. В наличии студийный микрофон At - 2020 xlr, звуковая карта m audio fast track pro и полная шумоизоляция комнаты акустическим паралоном. Возможность выезжать 7 дней в неделю. Рассматриваю возможность стабильной работы с окладом не ниже 15 тысяч рублей.