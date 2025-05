from beginning to the end

Меня звать Алечка, студента колледжа по профессии графический дизайнер. Занимаюсь в основном разработкой логотипов, водяных знаков, фавиконов, но если у вас есть какое-то предложение и вы считаете, что я с ним справлюсь - я с удовольствием попробую себя в чем-то новом!

Как гласит мой заголовок "from beginning to the end" - работаю от начала до конца, т.е. до окончательного утверждения.

Все правки бесплатные. Редизайн моего логотипа - 50% скидка. Мои работы можете посмотреть в моем инстаграме: a.merkel_design