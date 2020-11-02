WebDeveloper
Добрый день, занимаю программированием в различных IT сферах от создания нейросетей и создания ботов до написания верстки сайтов
стек технологий:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- C#
- SQL
- адаптивная верстка flexbox и grid
- Vue.js
- MS SQL
- Jquery
- AutoIt v3
- Wordpress
- умение работать с figma
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Однострочный сайт126 просмотров
- Верстка сайта на vue.js141 просмотр
- Сайт на vue.js (видео)173 просмотра
- Адаптивный Лэндинг60 просмотров
- Голосовое распознавание C#51 просмотр
- Однострочный сайт132 просмотра
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Всегда на связи, работа выполнена очень качественно и быстро, будем сотрудничать ещё!
Ответный отзыв
хороший заказчик задачу поставил четко и ясно
$50
10 баллов
4 года назад
FigmaVue.js
Отличный исполнитель работу сделал быстро и качественно без лишних вопросов на связи был всегда
Ответный отзыв
оплатил все в срок задачу поставленна как надо