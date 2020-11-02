WebDeveloper

Добрый день, занимаю программированием в различных IT сферах от создания нейросетей и создания ботов до написания верстки сайтов

стек технологий:

HTML

CSS

JavaScript

C#

SQL

адаптивная верстка flexbox и grid

Vue.js

MS SQL

Jquery

AutoIt v3

Wordpress

умение работать с figma

Windows

Смело могу сказать что хороший верстальщик способный сверстать макет любой сложности, хорошо разбераюсь в создании распознавания голоса и зрения на платформе .NET библиотека System.Speech + работа с интерфейсамиAutoit v3 и библиотеки user32.dll, оптимизация приложений на C#, натяжка сайта на Wordpress + база данных