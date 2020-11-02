wintriplains45

Алексей wintriplains45

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WebDeveloper

Добрый день, занимаю программированием в различных IT сферах от создания нейросетей и создания ботов до написания верстки сайтов

стек технологий:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • C#
  • SQL
  • адаптивная верстка flexbox и grid
  • Vue.js
  • MS SQL
  • Jquery
  • AutoIt v3
  • Wordpress
  • умение работать с figma
Что конкретно я способен сделать:

Смело могу сказать что хороший верстальщик способный сверстать макет любой сложности, хорошо разбераюсь в создании распознавания голоса и зрения на платформе .NET библиотека System.Speech + работа с интерфейсами Windows Autoit v3 и библиотеки user32.dll, оптимизация приложений на C#, натяжка сайта на Wordpress + база данных
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Отзывы заказчиков

mark25
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Создать формы на сайте
Всегда на связи, работа выполнена очень качественно и быстро, будем сотрудничать ещё!
хороший заказчик задачу поставил четко и ясно
Ответный отзыв
DmitriyMAC
Дмитрий 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт на figma
FigmaVue.js
Отличный исполнитель работу сделал быстро и качественно без лишних вопросов на связи был всегда
оплатил все в срок задачу поставленна как надо
Ответный отзыв