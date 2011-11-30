Образование высшее, по специальности Информатика и Прикладная математика.
Программирование на платформе .NET на языках VB и C#
Программирование базы данных MS SQL Server
Программирование Web-приложений на ASP.NET и ASP.NET 2
Хорошее владение технологиями: HTML, DHTML, CSS, JavaScript
Опыт работы разработчиком более трех лет в IT компании ориентированной на иностранных заказчиков.
В себе выделяю следующие качества:
• Ответственное отношение к работе:
• Самостоятельность;
• Привычка глубоко разбираться в сути проблемы, и в сути того, с чем работаю;
• Умение выбирать главное, расставлять приоритеты;
• Умение проецировать знания, поученные в одной области на другую.
Быстро осваиваю новые технологии. Умею подстроиться под нужды заказчика.
Примеры работ:
http://www.scottishmentoringnetwork.co.uk
Контакты:
e-mail: [email protected]
icq: 256-357-179