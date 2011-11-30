Образование высшее, по специальности Информатика и Прикладная математика.

Программирование на платформе .NET на языках VB и C#

Программирование базы данных MS SQL Server

Программирование Web-приложений на ASP.NET и ASP.NET 2

Хорошее владение технологиями: HTML, DHTML, CSS, JavaScript

Опыт работы разработчиком более трех лет в IT компании ориентированной на иностранных заказчиков.

В себе выделяю следующие качества:

• Ответственное отношение к работе:

• Самостоятельность;

• Привычка глубоко разбираться в сути проблемы, и в сути того, с чем работаю;

• Умение выбирать главное, расставлять приоритеты;

• Умение проецировать знания, поученные в одной области на другую.

Быстро осваиваю новые технологии. Умею подстроиться под нужды заказчика.

Примеры работ:

http://www.spritzzup.com

http://www.scottishmentoringnetwork.co.uk

http://www.newforest.ie

www.inspiringfutures.org.uk

http://www.td-poligon.ru

http://www.mytelusa.com

http://clipoff.ru

Контакты:

e-mail: [email protected]

icq: 256-357-179