Изготовление Web сайтов.
Индивидуальный Web дизаин.
Изготовление баннеров, Анимации.
3D графика.
Наполнение контентом.
Помощь переводчика.
Написание статей и работ.
HTML верстка.
и многое другое.
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1. Web-программист.
Обязательное знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др. Умение написания скриптов, дизайнерское мышление.
2. Web-дизайнер.
Уверенный пользователь Photoshop, навыки художника, дизайнера, знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др.
3. Проектировщик баз данных.
Безупречная работа с базами банных всех типов, а также их разработка.
4. Html-верстальщик.
Обязательное знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др. Навыки дизайнера и работа в Photoshop на уровне пользователя.
5. Контент менеджер.
Безупречное владение PHP и HTML и др. Заполнение контентом сайтов за очень быстрые сроки. Работа с почтой, поиск в интернете работ на заданную тему.
6. Специалист в области SEO.
7. Flesh-аниматор.
Профессионал в области Flesh. Изготовление баннеров, мульт-анимации, роликов, создание основы для сайта, творческое мышление.
8. Тестировщик ПО.
Навыки программиста, поиск ошибок и т.д.
9. Переводчик деловой литературы.
Владение языками (английского, немецкого, французского и др.)
10. Рецензент и новостной редактор.
Журналист, написание работ на деловые темы, поиск информации.
11. Художник-илюстратор.
Хороший художник, 3D мастер.
12. Копирайтер.