Изготовление Web сайтов.

Индивидуальный Web дизаин.

Изготовление баннеров, Анимации.

3D графика.

Наполнение контентом.

Помощь переводчика.

Написание статей и работ.

HTML верстка.

и многое другое.

_____________________________

1. Web-программист.

Обязательное знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др. Умение написания скриптов, дизайнерское мышление.

2. Web-дизайнер.

Уверенный пользователь Photoshop, навыки художника, дизайнера, знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др.

3. Проектировщик баз данных.

Безупречная работа с базами банных всех типов, а также их разработка.

4. Html-верстальщик.

Обязательное знание языков PHP и HTML, желательное знание JAVA и FLESH и др. Навыки дизайнера и работа в Photoshop на уровне пользователя.

5. Контент менеджер.

Безупречное владение PHP и HTML и др. Заполнение контентом сайтов за очень быстрые сроки. Работа с почтой, поиск в интернете работ на заданную тему.

6. Специалист в области SEO.

7. Flesh-аниматор.

Профессионал в области Flesh. Изготовление баннеров, мульт-анимации, роликов, создание основы для сайта, творческое мышление.

8. Тестировщик ПО.

Навыки программиста, поиск ошибок и т.д.

9. Переводчик деловой литературы.

Владение языками (английского, немецкого, французского и др.)

10. Рецензент и новостной редактор.

Журналист, написание работ на деловые темы, поиск информации.

11. Художник-илюстратор.

Хороший художник, 3D мастер.

12. Копирайтер.