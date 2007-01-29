Дата и место рождения 7 июля 1957г., Казахстан, г. Алматы
Образование 1974-1980 Ташкентский политехнический институт
Факультет: Самолетостроение
Специальность: Инженер-технолог.
Владение технологиями Visual Basic .NET, Java Script, Transact SQL, Visual Basic 6.0, Access, SQL Server, ADO .NET, ASP .NET, AJAX, HTML, CSS, UML, Rational Unified Process
Участие в проектах:
Создание на Access системы статистической отчетности Верховного экономического суда Республики Узбекистан
Введена новая система статистического учета
Уменьшены издержки статистического учета
Создание системы контроля полноты и качества сопроводительной документации для «Colgate Palmolive»
Уменьшено количество случаев недокомплекта документов
Уменьшено количество ошибок в документах
Снижено время товара в пути с 53 до 44 суток
Комплексная автоматизация учета на хлопко-перерабатывающем заводе «Центрально-Азиатская семеноводческая компания»
Введена новая система расчетов с поставщиками
Повышена скорость сдачи хлопка сырца на завод до уровня физически возможной.
Создание системы дистанционного обучения программированию для личных целей и приложения для дистанционного обучения
Создан сайт дистанционного обучения программированию www.stupeni.net
Создано локальное приложение для обучения Distance Training
Создан курс дистанционного обучения программированию на языке Visual Basic .NET