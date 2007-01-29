Дата и место рождения 7 июля 1957г., Казахстан, г. Алматы

Образование 1974-1980 Ташкентский политехнический институт

Факультет: Самолетостроение

Специальность: Инженер-технолог.

Владение технологиями Visual Basic .NET, Java Script, Transact SQL, Visual Basic 6.0, Access, SQL Server, ADO .NET, ASP .NET, AJAX, HTML, CSS, UML, Rational Unified Process

Участие в проектах:

Создание на Access системы статистической отчетности Верховного экономического суда Республики Узбекистан

Введена новая система статистического учета

Уменьшены издержки статистического учета

Создание системы контроля полноты и качества сопроводительной документации для «Colgate Palmolive»

Уменьшено количество случаев недокомплекта документов

Уменьшено количество ошибок в документах

Снижено время товара в пути с 53 до 44 суток

Комплексная автоматизация учета на хлопко-перерабатывающем заводе «Центрально-Азиатская семеноводческая компания»

Введена новая система расчетов с поставщиками

Повышена скорость сдачи хлопка сырца на завод до уровня физически возможной.

Создание системы дистанционного обучения программированию для личных целей и приложения для дистанционного обучения

Создан сайт дистанционного обучения программированию www.stupeni.net

Создано локальное приложение для обучения Distance Training

Создан курс дистанционного обучения программированию на языке Visual Basic .NET