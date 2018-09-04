Парсинг и парсеры. Автоматизация работы в браузере, парсинг информации, контактов, постинг на доски, сбор баз, пополнение базы и т.п.

Напишу парсер. Соберу базу товаров, статей, контактов из любых открытых источников. То есть информацию о товарах интернет-магазина, контакты организаций, объявления по недвижимости, данные из соц. сети, сбор баз, пополнение базы. Собирается только информация, находящаяся в свободном доступе!

Что понадобится сделать Вам:

Отправьте мне адрес сайта для парсинга, критерии выборки, параметры

выборки(с фото, формат представления)

Основная специализация - парcинг и парсеры. Пишу скрипты для Browser

Automation Studio (аналог Зеннопостера). Автоматизация работы в

браузере, парсинг информации, контактов, постинг на доски и т.п.