Творческая биография

Я занимаюсь графикой и дизайном уже более шести лет. Был период освоения 3D-графических технологий (создание 3D-моделей и их анимация). Непосредственно созданием сайтов начал заниматься в начале 2003 года. С тех пор успел получить достаточный опыт и отличные навыки работы. В 2004 году в центре профессионального обучения мне была присвоена квалификация "Специалист по WEB-дизайну", после чего список выполненных работ стал пополняться коммерческими заказами.

К вашим услугам!

В настоящий момент к Вашим услугам креативный потенциал человека, у которого за спиной уже несколько десятков созданных сайтов и около сотни нарисованных баннеров, колоссальный опыт работы с клиентами и умение найти индивидуальный подход к каждому, немалые творческие амбиции и при этом реалистичный подход к рабочему процессу и расценкам.