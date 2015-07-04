Программист PHP/JS/HTML/CSS

Приветствую, меня зовут Иван. У меня в портфолио можно посмотреть несколько моих веб-проектов. Своими сильными чертами считаю ответственность, пунктуальность, честность, внимательность. Моя главная задача - выполнить Ваш проект в установленные сроки и на максимально возможном для меня уровне. После завершения работы я даю гарантию на свою разработку: выполняю исправление ошибок и недоработок (если это было обговорено заранее) бесплатно.

Прежде чем начинать работу над проектом, я предпочитаю провести беседу с заказчиком для достижения полного понимания нюансов работы у обеих сторон.

С июня 2014 я работаю программистом в веб-студии. Начал заниматься программированием в 2010.

У меня высшее образование в области информационных систем и технологий.

Спасибо за рассмотрение моей кандидатуры.

Вот общий список моих навыков:

- PHP (Zend Framework 2, Kohana)

- CMS (WordPress, Joomla, UMI, OpenCart)

- JavaScript (jQuery, Node.js, jqPlot)

- CSS3 / HTML5 (Twitter Bootstrap 3+)

- Git

- MySQL

- OS: Linux, Windows

- IDE: PHP Storm