Задача такая: нужно создать дизайн сайта в классическом варианте, без излишеств, для туристического агенства. Количество страниц: 10 В комментарии пропишите стоимость услуги.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Знаю, чего хочет ваш бизнес
Портфолио и услуги: https://amailspacex.wixsite.com/juicysmm
Задача такая: нужно создать дизайн сайта в классическом варианте, без излишеств, для туристического агенства. Количество страниц: 10 В комментарии пропишите стоимость услуги.
Необходимо выбрать из каждого документа (78) компании по кухням ('мебель для кухонь' через ctrl+f) и выгрузить в отдельный документ по каждому городу. Архив скину лично. Работа максимально простая.
Необходим продающий логотип для телеграмм канала с названием 'Маркетинг и развитие' от компании Increase.