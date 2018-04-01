Делали с Максимом дизайн сайта многостраничника для туристического агенства. Хочу сказать, что Максим прекрасно справился со своей задачей. Сроки были соблюдены, молодой человек всегда находился на связи, что помогало вносить правки максимально быстро. Все желания были учтены и реализованы крутым результатом :) Сотрудничаем уже не первый раз, однозначно рекомендую!