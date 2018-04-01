xanastar

Анастасия xanastar

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Контент-менеджер, которого Вы давно искали

Знаю, чего хочет ваш бизнес

Портфолио и услуги: https://amailspacex.wixsite.com/juicysmm

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Создать сайт многостраничник
Очень ответственный заказчик с четким тз и своевременной оплатой Было приятно работать над проектом совместно с Анастасией Все возникающие вопросы решали быстро Рекомендую
Делали с Максимом дизайн сайта многостраничника для туристического агенства. Хочу сказать, что Максим прекрасно справился со своей задачей. Сроки были соблюдены, молодой человек всегда находился на связи, что помогало вносить правки максимально быстро. Все желания были учтены и реализованы крутым результатом :) Сотрудничаем уже не первый раз, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
elenamikhaleva
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Выгрузить в отдельный файл компании по кухням
Работала с Анастасией как с заказчиком. Все задачи понятны. Оплата в срок. Очень приятна в общении. Рекомендую.
Рекомендую Елену как ответственного исполнителя. Задача выполнена раньше указанного срока, очень аккуратно и качественно. Спасибо за сотрудничество, при необходимости буду работать с вами и далее :)
Ответный отзыв
maximgaponenko
Максим 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Логотип для телеграмма компании
Очень ответственный заказчик. Четкое ТЗ и оплата в срок. Также не могу не отметить, что девушка очень творческая и креативная. Остались только приятные впечатление от работы над проектом.
Спасибо за выполненную работу. Задача выполнена качественно и аккуратно. Баннеры были подготовлены в срок, со всеми моими правками и изменениями. Рекомендую :)
Ответный отзыв