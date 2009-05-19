xander86

Дмитрий Капустянский xander86

 
37 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы заказчиков
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать баннер 468*60, gif
Отличная работа, оперативно и качественно. Рекомендую!
Сотрудничество было приятным и познавательным. Хороший и адекватный заказчик. С деньгами все ОК.
Ответный отзыв