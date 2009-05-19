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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничество было приятным и познавательным. Хороший и адекватный заказчик. С деньгами все ОК.