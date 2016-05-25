xantos008

Игорь Рыкин xantos008

 
31 годРоссия/Томск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов под ключ, любые правки на любых сайтах

Мое портфолио:

Создание официального сайта: decorstone.pro

Создание сайта для видеонаблюдения систем пожарной охранной сигнализации:

tehstandart72.ru

Установка систем автомобильного мониторинга, . Чита: transnavicon.ru

Сайт по продаже систем очистки воды коттеджах, СПБ: filter-spb.ru

Сайт службы доставк . Томск: lavkasushi.ru

Сайт для компании "Ахмадеус", .Новосибирск: amadeus-nsk.ru

Cайт натяжных потолков: vlpotolok.ru

Сайт натяжных потолков: potolkoff.biz

Создание сайта кровельных монтажных услуг: krovliavtomske.ru

Интернет-магазин по лентам, значкам, грамотам др.: надограмоту.рф

Сайт студии танца: danceid.ru

Сайт кровли по созданному мной же шаблону: ремкров.рф

Сайт для приложения Uber привлечение водителей: uber-rabota.ru

Интернет - магазин: родное-луговое.рф

  • Нужен бот

    Бот для инсты,чтобы обходил банящие фильтры лучше, чем тулиграм Инстатул и др. цену и сроки предлагайте сами в рамках адекватности

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад