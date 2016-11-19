Web-программист. Разработчик мобильных приложений. PHP, JavaScript, CSS, MySql, jQuery, Android/iOS, PhoneGap/Cordova, Java

Разработчик мобильных приложений: Android, iOS. Web: PHP, JavaScript, Java, jQuery, PhoneGap/Cordova

150 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

Программирование, Разработка

Сотовые, Беспроводные технологии

Web инженер

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа

График работы: гибкий график, удаленная работа

Опыт работы 5 лет 5 месяцев

Июнь 2015 — по настоящее время1 год 5 месяцев

Nationals health care solutions

США, www.nationalppo.com/

Ведущий разработчик мобильных приложений под Android/iOS/Windows Mobile

Обязанности:

1) разработка Android приложения для CRM системы на языке JAVA

2) внедрение и обучение персонала работе с CRM системой

3) реализация бизнес процессов

Ключевые особенности разработки:

1) Phonegap

2) Cordova

3) HTML/CSS/JS/jQuery

4) XML

5) JSON

6) Framework 7

7) jQuery mobile

О СИСТЕМЕ:

Разработка CRM системы управления медицинским персоналом, пациентами и заболеваниями, зарегистрированными в медицинских книжках:

1) учет работы:

- HR менеджеров системы

- Администраторов системы

- Супервайзеров

- Медицинских работников

- Stock менеджеров

- интернами

- Case менеджеров

2) написание следующих модулей системы:

- организация плана посещений пациентов для медицинских работников системы

- заведения нового персонала в медицинской компании

- учета инфекций пациентов

- ведения электронных медицинских книжек для пациентов

- ведения учета персонала компании

- справочник болезней

- wiki - модуль учета информации

- авторизация, личный кабинет и настройки любого пользователя системы

- учета медицинских лекарств в компании

4) статистика системы:

- заболеваемых

- медицинских работников

- KPI персонала

- нагруженность плана посещений медицинских работников

- распространенных болезней

Январь 2015 — по настоящее время1 год 10 месяцев

ЧТД

Москва, chtd.ru

Ведущий Frontend-разработчик

Кроссбраузерная верстка

Разработка js-приложений в ~10 тыс строк (на каждое)

Доработка интерфейса продукта, доработки в конкретных проектах

Реорганизация существующего кода

Развитие интерфейса

Февраль 2015 —февраль 20161 год 1 месяц

LOT WAY

Латвия

Старший Android / iOS разработчик

Использование:

1) Phonegap

2) Cordova

3) HTML/CSS/JS/jQuery

4) XML

5) JSON

6) Framework 7

7) jQuery mobile

Создание с нуля Android-приложения логистической системы, поддержка и продвижение. Также подготовка графических материалов, локализация приложений, распространение, создание промо-роликов. Достижения: внедрение приложения в Риге и Юрмале, качественная работа приложения, а так же отличные отзывы заказчиков.

Июнь 2012 —февраль 20152 года 9 месяцев

Сибирский Деликатес

Москва, www.sibdel.ru

Розничная торговля... Показать еще

Разработчик мобильных приложений

Стартап: торговля в розничных и сетевых объектах

Реализация экономического проекта и внедрение более в 23 регионов по России. Полная отладка, завершение и на выходе готовый бизнес проект.

Получение экономической прибыли по каждому региону.

Ключевые моменты стартапа:

1) ведение учета продаж торговых представителей

2) текущее местонахождение

3) сохранение истории передвижения

4) реализация учета складских остатков продуктов на предприятии

5) статистика работы как каждого региона, так и всех регионов в совокупности

6) расчет средних арифметических величин (продаж, остатков, возвратов)

7) расчет времени работы отдельных сотрудников компании в торговых точках

8) двусторонняя связь программы с 1С

9) визуализация сетевых и розничных торговых точек на картах, а так же их дебиторской задолженности и контактных данных

10) расчет зарплат сотрудников организации на основе качества их работы

11) расчет маржинальной прибыли, дохода

12) система подсказок для работы с программой, а так же помощник для работы торговому представителю

Достижения:

1) успешное внедрение и работа в 23 регионах

2) получение экономического эффекта

3) увеличение качества работы торговых представителей

4) полная автоматизация бизнес процессов

обязанности:

1) разработка CRM системы управления торговыми представителями и супервайзерами на языке JAVA для Android

2) веб модулей системы

3) баз данных mysql, mssql, lsql

4) оптимизация деятельности рабочего персонала

5) систем аналитики прибыли, убытка и экономических показателей роста организации

6) систем планирования задач для персонала

7) IP телефонии

8) визуального GPS трекера передвижения персонала в рабочее время

9) систем уведомления

10) систем расчета заработной платы, а так же премиальной части

11) модулей экспорта отчета по выбранному периоду времени

12) систем показателей успеваемости рабочего персонала, а также рейтинг достижения рабочих целей

Июнь 2011 — июнь 20121 год 1 месяц

Вооруженные силы РФ

Россия, mil.ru/

Командир отделения

Срочная служба в ВС России. Командир отделения.

Ключевые навыки:

jQuery PHP JavaScript Android Ajax HTML Git CSS MySQL SQL iOS Symfony Sass Java Node.js AngularJS Ruby Yii React Bootstrap Laravel

Обо мне: Работаю интенсивно. Соблюдаю баланс между мобильностью и качеством

В основном берусь за крупные проекты на удалённой основе (речь про график).

Завершённых задач, сайтов, приложений,много...

В качестве портфолио продемонстрирую одно из своих последних детищ (сайт для иностранной клиники):

http://izum-web.ru/m/

Приступил к созданию проекта "Диспетчерская taxi": http://lapmaco.ru/index.html (наброски за пару дней).

Высшее образование

2011

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград

Электроники и вычислительной техники (ЭиВТ), ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Знание языков. Русский — родной

Гражданство, время в пути до работы. Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: не имеет значения