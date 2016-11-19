Разработчик мобильных приложений: Android, iOS. Web: PHP, JavaScript, Java, jQuery, PhoneGap/Cordova
150 000 руб.
Информационные технологии, интернет, телеком
- Программирование, Разработка
- Сотовые, Беспроводные технологии
- Web инженер
График работы: гибкий график, удаленная работа
Опыт работы 5 лет 5 месяцев
Июнь 2015 — по настоящее время1 год 5 месяцев
Nationals health care solutions
США, www.nationalppo.com/
Ведущий разработчик мобильных приложений под Android/iOS/Windows Mobile
Обязанности:
1) разработка Android приложения для CRM системы на языке JAVA
2) внедрение и обучение персонала работе с CRM системой
3) реализация бизнес процессов
Ключевые особенности разработки:
1) Phonegap
2) Cordova
3) HTML/CSS/JS/jQuery
4) XML
5) JSON
6) Framework 7
7) jQuery mobile
О СИСТЕМЕ:
Разработка CRM системы управления медицинским персоналом, пациентами и заболеваниями, зарегистрированными в медицинских книжках:
1) учет работы:
- HR менеджеров системы
- Администраторов системы
- Супервайзеров
- Медицинских работников
- Stock менеджеров
- интернами
- Case менеджеров
2) написание следующих модулей системы:
- организация плана посещений пациентов для медицинских работников системы
- заведения нового персонала в медицинской компании
- учета инфекций пациентов
- ведения электронных медицинских книжек для пациентов
- ведения учета персонала компании
- справочник болезней
- wiki - модуль учета информации
- авторизация, личный кабинет и настройки любого пользователя системы
- учета медицинских лекарств в компании
4) статистика системы:
- заболеваемых
- медицинских работников
- KPI персонала
- нагруженность плана посещений медицинских работников
- распространенных болезней
Январь 2015 — по настоящее время1 год 10 месяцев
ЧТД
Москва, chtd.ru
Ведущий Frontend-разработчик
Кроссбраузерная верстка
Разработка js-приложений в ~10 тыс строк (на каждое)
Доработка интерфейса продукта, доработки в конкретных проектах
Реорганизация существующего кода
Развитие интерфейса
Февраль 2015 —февраль 20161 год 1 месяц
LOT WAY
Латвия
Старший Android / iOS разработчик
Использование:
1) Phonegap
2) Cordova
3) HTML/CSS/JS/jQuery
4) XML
5) JSON
6) Framework 7
7) jQuery mobile
Создание с нуля Android-приложения логистической системы, поддержка и продвижение. Также подготовка графических материалов, локализация приложений, распространение, создание промо-роликов. Достижения: внедрение приложения в Риге и Юрмале, качественная работа приложения, а так же отличные отзывы заказчиков.
Июнь 2012 —февраль 20152 года 9 месяцев
Москва, www.sibdel.ru
Розничная торговля... Показать еще
Разработчик мобильных приложений
Стартап: торговля в розничных и сетевых объектах
Реализация экономического проекта и внедрение более в 23 регионов по России. Полная отладка, завершение и на выходе готовый бизнес проект.
Получение экономической прибыли по каждому региону.
Ключевые моменты стартапа:
1) ведение учета продаж торговых представителей
2) текущее местонахождение
3) сохранение истории передвижения
4) реализация учета складских остатков продуктов на предприятии
5) статистика работы как каждого региона, так и всех регионов в совокупности
6) расчет средних арифметических величин (продаж, остатков, возвратов)
7) расчет времени работы отдельных сотрудников компании в торговых точках
8) двусторонняя связь программы с 1С
9) визуализация сетевых и розничных торговых точек на картах, а так же их дебиторской задолженности и контактных данных
10) расчет зарплат сотрудников организации на основе качества их работы
11) расчет маржинальной прибыли, дохода
12) система подсказок для работы с программой, а так же помощник для работы торговому представителю
Достижения:
1) успешное внедрение и работа в 23 регионах
2) получение экономического эффекта
3) увеличение качества работы торговых представителей
4) полная автоматизация бизнес процессов
обязанности:
1) разработка CRM системы управления торговыми представителями и супервайзерами на языке JAVA для Android
2) веб модулей системы
3) баз данных mysql, mssql, lsql
4) оптимизация деятельности рабочего персонала
5) систем аналитики прибыли, убытка и экономических показателей роста организации
6) систем планирования задач для персонала
7) IP телефонии
8) визуального GPS трекера передвижения персонала в рабочее время
9) систем уведомления
10) систем расчета заработной платы, а так же премиальной части
11) модулей экспорта отчета по выбранному периоду времени
12) систем показателей успеваемости рабочего персонала, а также рейтинг достижения рабочих целей
Июнь 2011 — июнь 20121 год 1 месяц
Вооруженные силы РФ
Россия, mil.ru/
Командир отделения
Срочная служба в ВС России. Командир отделения.
Ключевые навыки:
jQuery PHP JavaScript Android Ajax HTML Git CSS MySQL SQL iOS Symfony Sass Java Node.js AngularJS Ruby Yii React Bootstrap Laravel
Обо мне: Работаю интенсивно. Соблюдаю баланс между мобильностью и качеством
В основном берусь за крупные проекты на удалённой основе (речь про график).
Завершённых задач, сайтов, приложений,много...
В качестве портфолио продемонстрирую одно из своих последних детищ (сайт для иностранной клиники):
Приступил к созданию проекта "Диспетчерская taxi": http://lapmaco.ru/index.html (наброски за пару дней).
Высшее образование
2011
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
Электроники и вычислительной техники (ЭиВТ), ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Знание языков. Русский — родной
Гражданство, время в пути до работы. Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не имеет значения