xellent

Евгений xellent

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-программист. Разработчик мобильных приложений. PHP, JavaScript, CSS, MySql, jQuery, Android/iOS, PhoneGap/Cordova, Java

Разработчик мобильных приложений: Android, iOS. Web: PHP, JavaScript, Java, jQuery, PhoneGap/Cordova

150 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

  • Программирование, Разработка
  • Сотовые, Беспроводные технологии
  • Web инженер
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа

График работы: гибкий график, удаленная работа

Опыт работы 5 лет 5 месяцев

Июнь 2015 — по настоящее время1 год 5 месяцев

Nationals health care solutions

США, www.nationalppo.com/

Ведущий разработчик мобильных приложений под Android/iOS/Windows Mobile

Обязанности: 

1) разработка Android приложения для CRM системы на языке JAVA 

2) внедрение и обучение персонала работе с CRM системой 

3) реализация бизнес процессов

Ключевые особенности разработки: 

1) Phonegap 

2) Cordova 

3) HTML/CSS/JS/jQuery 

4) XML 

5) JSON 

6) Framework 7 

7) jQuery mobile

О СИСТЕМЕ: 

Разработка CRM системы управления медицинским персоналом, пациентами и заболеваниями, зарегистрированными в медицинских книжках:

1) учет работы: 

- HR менеджеров системы 

- Администраторов системы 

- Супервайзеров 

- Медицинских работников 

- Stock менеджеров 

- интернами 

- Case менеджеров 

2) написание следующих модулей системы: 

- организация плана посещений пациентов для медицинских работников системы 

- заведения нового персонала в медицинской компании 

- учета инфекций пациентов 

- ведения электронных медицинских книжек для пациентов 

- ведения учета персонала компании 

- справочник болезней 

- wiki - модуль учета информации 

- авторизация, личный кабинет и настройки любого пользователя системы 

- учета медицинских лекарств в компании 

4) статистика системы: 

- заболеваемых 

- медицинских работников 

- KPI персонала 

- нагруженность плана посещений медицинских работников 

- распространенных болезней

Январь 2015 — по настоящее время1 год 10 месяцев

ЧТД

Москва, chtd.ru

Ведущий Frontend-разработчик

Кроссбраузерная верстка

Разработка js-приложений в ~10 тыс строк (на каждое)

Доработка интерфейса продукта, доработки в конкретных проектах

Реорганизация существующего кода

Развитие интерфейса

Февраль 2015 —февраль 20161 год 1 месяц

LOT WAY

Латвия

Старший Android / iOS разработчик

Использование: 

1) Phonegap 

2) Cordova 

3) HTML/CSS/JS/jQuery 

4) XML 

5) JSON 

6) Framework 7 

7) jQuery mobile

Создание с нуля Android-приложения логистической системы, поддержка и продвижение. Также подготовка графических материалов, локализация приложений, распространение, создание промо-роликов. Достижения: внедрение приложения в Риге и Юрмале, качественная работа приложения, а так же отличные отзывы заказчиков.

Июнь 2012 —февраль 20152 года 9 месяцев

Сибирский Деликатес

Москва, www.sibdel.ru

Розничная торговля... Показать еще

Разработчик мобильных приложений

Стартап: торговля в розничных и сетевых объектах

Реализация экономического проекта и внедрение более в 23 регионов по России. Полная отладка, завершение и на выходе готовый бизнес проект. 

Получение экономической прибыли по каждому региону.

Ключевые моменты стартапа: 

1) ведение учета продаж торговых представителей 

2) текущее местонахождение 

3) сохранение истории передвижения 

4) реализация учета складских остатков продуктов на предприятии 

5) статистика работы как каждого региона, так и всех регионов в совокупности 

6) расчет средних арифметических величин (продаж, остатков, возвратов) 

7) расчет времени работы отдельных сотрудников компании в торговых точках 

8) двусторонняя связь программы с 1С 

9) визуализация сетевых и розничных торговых точек на картах, а так же их дебиторской задолженности и контактных данных 

10) расчет зарплат сотрудников организации на основе качества их работы 

11) расчет маржинальной прибыли, дохода 

12) система подсказок для работы с программой, а так же помощник для работы торговому представителю

Достижения: 

1) успешное внедрение и работа в 23 регионах 

2) получение экономического эффекта 

3) увеличение качества работы торговых представителей 

4) полная автоматизация бизнес процессов

обязанности: 

1) разработка CRM системы управления торговыми представителями и супервайзерами на языке JAVA для Android 

2) веб модулей системы 

3) баз данных mysql, mssql, lsql 

4) оптимизация деятельности рабочего персонала 

5) систем аналитики прибыли, убытка и экономических показателей роста организации 

6) систем планирования задач для персонала 

7) IP телефонии 

8) визуального GPS трекера передвижения персонала в рабочее время 

9) систем уведомления 

10) систем расчета заработной платы, а так же премиальной части 

11) модулей экспорта отчета по выбранному периоду времени 

12) систем показателей успеваемости рабочего персонала, а также рейтинг достижения рабочих целей

Июнь 2011 — июнь 20121 год 1 месяц

Вооруженные силы РФ

Россия, mil.ru/

Командир отделения

Срочная служба в ВС России. Командир отделения.

Ключевые навыки:

jQuery PHP JavaScript Android Ajax HTML Git CSS MySQL SQL iOS Symfony Sass Java Node.js AngularJS Ruby Yii React Bootstrap Laravel

Обо мне: Работаю интенсивно. Соблюдаю баланс между мобильностью и качеством

В основном берусь за крупные проекты на удалённой основе (речь про график).

Завершённых задач, сайтов, приложений,много...

В качестве портфолио продемонстрирую одно из своих последних детищ (сайт для иностранной клиники):

http://izum-web.ru/m/

Приступил к созданию проекта "Диспетчерская taxi": http://lapmaco.ru/index.html (наброски за пару дней).

Высшее образование

2011

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград

Электроники и вычислительной техники (ЭиВТ), ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Знание языков. Русский — родной

Гражданство, время в пути до работы. Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: не имеет значения