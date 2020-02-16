xeniagolubeva

Ксюша Голубева xeniagolubeva

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер интерьера

Дизайн- проект

- Разработка планировочного решения (3 варианта)

- Дизайн концепции (коллажи)

- 3D- визуализация (3-4 вида на помещение)

- Подбор отделочных материалов, мебели и техники

- Составление спецификации

- Составление рабочей документации

- Дополнительные чертежи заказных позиций