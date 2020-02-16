Ксюша Голубева xeniagolubevaxeniagolubeva
28 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер интерьера
Дизайн- проект
- Разработка планировочного решения (3 варианта)
- Дизайн концепции (коллажи)
- 3D- визуализация (3-4 вида на помещение)
- Подбор отделочных материалов, мебели и техники
- Составление спецификации
- Составление рабочей документации
- Дополнительные чертежи заказных позиций
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Портфолио
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- Комната для молодой девушки в Праге, 2019 г.107 просмотров
- Ювелирная мастерская для маломобильного человека114 просмотров
- Душевая комната для маломобильного человека,2018 г105 просмотров
- Квартира для маломобильного человека, 2018 г.79 просмотров