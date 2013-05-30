Изготовление мультимедиа контента - audio, video, 2D, 3D graphics, web

AUDIO:

- Аранжировка песен;

- Звукозапись;

- Сведение музыкальных композиций;

- Мастеринг;

- Песня «под ключ» (аранжировка, запись, обработка, сведение, мастеринг);

- Изготовление рекламных роликов и джинглов, корпоративных гимнов, информационных роликов;

- Музыкальное оформление рекламных роликов, компьютерных игр, видео, презентаций, любая музыка на заказ и т.д.;

- Запись аудиокниг;

- Запись и редактирование вокала с обработкой и эффектами;

- Озвучивание кино- и телефильмов, программ, рекламных роликов голосами дикторов видео, текста, ролей и др. (привлекаются профессиональные актеры театра и кино, дикторы);

- Шумовое озвучивание кинофильмов, компьютерных игр и видеоматериалов.

VIDEO:

- Корпоративные фильмы;

- ТВ реклама;

- Короткометражные и полнометражные фильмы;

- Рекламные видеопрезентации;

- Производство музыкальных клипов;

- Создание и дизайн ТВ-заставок для программ («одежда ТВ эфира»);

- Графическое оформление массовых мероприятий, акций и концертов;

- Производство видео роликов и flash анимации для сети Интернет