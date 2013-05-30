AUDIO:
- Аранжировка песен;
- Звукозапись;
- Сведение музыкальных композиций;
- Мастеринг;
- Песня «под ключ» (аранжировка, запись, обработка, сведение, мастеринг);
- Изготовление рекламных роликов и джинглов, корпоративных гимнов, информационных роликов;
- Музыкальное оформление рекламных роликов, компьютерных игр, видео, презентаций, любая музыка на заказ и т.д.;
- Запись аудиокниг;
- Запись и редактирование вокала с обработкой и эффектами;
- Озвучивание кино- и телефильмов, программ, рекламных роликов голосами дикторов видео, текста, ролей и др. (привлекаются профессиональные актеры театра и кино, дикторы);
- Шумовое озвучивание кинофильмов, компьютерных игр и видеоматериалов.
VIDEO:
- Корпоративные фильмы;
- ТВ реклама;
- Короткометражные и полнометражные фильмы;
- Рекламные видеопрезентации;
- Производство музыкальных клипов;
- Создание и дизайн ТВ-заставок для программ («одежда ТВ эфира»);
- Графическое оформление массовых мероприятий, акций и концертов;
- Производство видео роликов и flash анимации для сети Интернет