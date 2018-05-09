Возьмусь за работу любой сложности по созданию дизайна баннеров, логотипов и пр.

Образование: Государственный университет Телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича (2017-2022)

Специальность: Программная инженерия

Опыт работы: 2015-2017 Организатор и дизайнер баннеров и логотипов для мероприятий Волонтерского движения РССС

Личные качества: развитое творческое воображение, собранность, внимательность, пунктуальность, эффективность, математический склад ума, умение анализировать, стрессоустойчивость.

Готова приступить к работе в ближайшее время.

Курсы:

1) Сертификат о прохождении обучения в Центре компьютерного образования при факультете математики, механики и компьютерных наук ЮФУ г. Ростова-на-Дону по программе: Информатика. Пользователь прикладных программ.

2) Сертификат о прохождении обучения в Центре компьютерного образования при факультете математики, механики и компьютерных наук ЮФУ г. Ростова-на-Дону по программе: 3D-моделирование и анимация. (с отличием)

3) Сертификат о прохождении обучения в Центре компьютерного образования при факультете математики, механики и компьютерных наук ЮФУ г. Ростова-на-Дону по программе: Языки программирования I-ступень.

4) Сертификат о прохождении обучения в Центре компьютерного образования при факультете математики, механики и компьютерных наук ЮФУ г. Ростова-на-Дону по программе: Интернет и Веб-дизайн. (с отличием)