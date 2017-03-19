yakob-kostroma

Математика, экономические и юридические дисциплины

Высшее экономическое образование. Специалитет. Красный диплом.

Опыт решения задач по математике - 9 лет.

Опыт решения контрольных, курсовых работ по экономическим, психологическим дисциплинам - 9 лет.

Опыт написания дипломных работ по экономике и психологии - 6 лет

Опыт успешный)

Решение задач по высшей математике любой сложности с подробным описанием решения. Цена 80 руб за страницу рукописного текста решения 89203849531 [email protected]. Решение задач по экономике, написание курсовых по экономическим предметам, написание любых рефератов (от 500 рублей).

Решение задач по высшей математике любой сложности с подробным описанием решения. Решение не просто для того, чтоб сдать контрольную, а для того, чтоб понять механизм решения и подготовиться к сдаче экзамена. Цена 80 рублей за 1 страницу рукописного текста решения (то есть, например, решение некоторых примеров по интегрированию или дифференцированию функций может занимать пол-страницы, тогда цена будет 40 рублей). Таким образом, цена зависит от объёма решения. Предоплаты нет. Цена после получения на руки готового решения. Опыт успешного решения задач по математике - 5 лет. Сроки решения - по желанию заказчика. Доставка на дом по Костроме - 50 рублей (возможна доставка и по области, цена в зависимости от километража). Телефон 89203849531. Электронная почта [email protected].