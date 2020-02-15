yakovlev3214

Владимир SMM | Сайты | SERM | Трафик
Ссылки на странички и группы которыми я занимаюсь(лся):
https://instagram.com/xl_family_outlet - полностью упаковка с нуля, контент-стратегия, визуал, тексты.
https://instagram.com/zvezdastolitsikashirka - визуал, контент-план, тексты
https://www.facebook.com/volkswagencvrussia - трафик, контент-план
https://vk.com/my_brosco - упаковка, контент-план, работа с аудиторией
https://vk.com/sonyxperiaru - контент-стратегия, тексты, работа с аудиторией
https://vk.com/sskuban - упаковка, контент-стратегия, модерация
Кейсы по таргету в Инст: https://drive.google.com/drive/folders/1um8-6SdBZL9CSmEzzq0fleHnIcG_tWOF
Действие аккаунта приостановлено!