yakovlev3214

Владимир SMM | Сайты | SERM | Трафик

Ссылки на странички и группы которыми я занимаюсь(лся):

https://instagram.com/xl_family_outlet - полностью упаковка с нуля, контент-стратегия, визуал, тексты.

https://instagram.com/zvezdastolitsikashirka - визуал, контент-план, тексты

https://www.facebook.com/volkswagencvrussia - трафик, контент-план

https://vk.com/my_brosco - упаковка, контент-план, работа с аудиторией

https://vk.com/sonyxperiaru - контент-стратегия, тексты, работа с аудиторией

https://vk.com/sskuban - упаковка, контент-стратегия, модерация

Кейсы по таргету в Инст: https://drive.google.com/drive/folders/1um8-6SdBZL9CSmEzzq0fleHnIcG_tWOF