yana_dovha

Переводчик любых текстов. Англо-Русский, Русско-Английский, Англо-Украинский, Украинско-Английский

Я Довгая Яна Валентиновна, на даный момент работаю преподавателем английского языка в языковой онлайн-школе. За образование филолог.

Образование:

2009-2011 - Каменец-Подоьский профильный лицей, направление - инностранные языки;

2009-2010- English Business Camp

2010-2011 - Joshua High School

2011-2015- Каменец-Подольский Национальный университет

Опыт работы:

2012-2013 - учавствовала в различных конференциях как устный переводчик;

2013-2019 - преподаватель английского языка:

2014-2019 - активно занимаюсь письменными, а также и устными переводами различного характера и направления.