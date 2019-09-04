yana_dovha

Переводчик любых текстов. Англо-Русский, Русско-Английский, Англо-Украинский, Украинско-Английский
Я Довгая Яна Валентиновна, на даный момент работаю преподавателем английского языка в языковой онлайн-школе. За образование филолог.
Образование:
2009-2011 - Каменец-Подоьский профильный лицей, направление - инностранные языки;
2009-2010- English Business Camp
2010-2011 - Joshua High School
2011-2015- Каменец-Подольский Национальный университет
Опыт работы:
2012-2013 - учавствовала в различных конференциях как устный переводчик;
2013-2019 - преподаватель английского языка:
2014-2019 - активно занимаюсь письменными, а также и устными переводами различного характера и направления.