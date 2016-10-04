yana_grosheva

Доступные SMM-технологии, контент-менеджмент, копирайтинг
Имею большой опыт в подготовке информационного контента различного характера (от передовых статей и
продающих текстов до авторского креативного материала), гарантирую
своевременное исполнение заказов и высокое качество информации на выходе.
Сфера профессиональных интересов: реклама, PR, SMM, SEO, маркетинг, бренд-менеджмент, Event-менеджмент и пр.
Буду рада внести свой весомый вклад в полноценную реализацию Ваших целей!
С уважением, Грошева Яна
8-908-140-73-73
Действие аккаунта приостановлено!