yana_grosheva

Доступные SMM-технологии, контент-менеджмент, копирайтинг

Имею большой опыт в подготовке информационного контента различного характера (от передовых статей и

продающих текстов до авторского креативного материала), гарантирую

своевременное исполнение заказов и высокое качество информации на выходе.

Сфера профессиональных интересов: реклама, PR, SMM, SEO, маркетинг, бренд-менеджмент, Event-менеджмент и пр.

Буду рада внести свой весомый вклад в полноценную реализацию Ваших целей!

С уважением, Грошева Яна

8-908-140-73-73

[email protected]