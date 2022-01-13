Жилые и коммерческие интерьеры (дизайн, визуализация).
Привет. Меня зовут Яна. Я дизайнер интерьера с высшим архитектурным образованием.
Моя задача - обеспечить современное и уютное пространство, отражая ваши желания и индивидуальность.
Работаю с любой точкой мира в удаленном режиме и всегда открыта для новых заказов.
Портфолио
- Masculine apartment20 просмотров
- Проект ванной комнаты33 просмотра
- Проект частного дома31 просмотр
- Проект пристройки35 просмотров
- Проект квартиры на 1 человека43 просмотра