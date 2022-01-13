Жилые и коммерческие интерьеры (дизайн, визуализация).

Привет. Меня зовут Яна. Я дизайнер интерьера с высшим архитектурным образованием.

Моя задача - обеспечить современное и уютное пространство, отражая ваши желания и индивидуальность.

Работаю с любой точкой мира в удаленном режиме и всегда открыта для новых заказов.