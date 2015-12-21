yaninayantsevich

Здравствуйте!

Я дизайнер с академическим образованием (БГАИ), имею опыт работы в полиграфии, а также художественной графике.

Рада представить своё портфолио по графическому дизайну:

https://freelance.ru/yanina.yantsevich

Имеется большое количество авторских графических работ - портфолио с ними на vk.com и facebook.com (если заинтересуетесь).

Буду рада сотрудничать. Спасибо!

Минск, +375(29)5730898 (мтс)

[email protected]