yaninayantsevich

Янина Янцевич yaninayantsevichyaninayantsevich
34 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Здравствуйте!
Я дизайнер с академическим образованием (БГАИ), имею опыт работы в полиграфии, а также художественной графике.
Рада представить своё портфолио по графическому дизайну:
https://freelance.ru/yanina.yantsevich
Имеется большое количество авторских графических работ - портфолио с ними на vk.com и facebook.com (если заинтересуетесь).
Буду рада сотрудничать. Спасибо!
Минск, +375(29)5730898 (мтс)
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