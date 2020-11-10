yansumarokov26

Копирайтер, фотограф, музыкант

Я профессиональный музыкант и педагог.Закончил Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского в 2018 году. Хорошо разбираюсь в культуре,музыке и кинематографе. Могу:

1.Быстро и качественно написать статью или заметку на любую тему (если это не связано с культурой и искусством необходимо ТЗ), 2.Исправить ошибки в текстах любой сложности, подогнать готовый текст под конкретный формат

3.Сделать ретушь и цветокоррекцию фото